Lieblingsgericht? „Steak natürlich!“

So kann er das Wochenende doch deutlich mehr genießen. Obwohl er nur eine knappe Stunde von Graz entfernt in Murska Sobota aufgewachsen ist und dort eigentlich lebt, wohnt er in der steirischen Landeshauptstadt. „Das passt gut, wenn ich relaxen will. Dann besuchen mich Freunde, die dann teilweise auch für mich kochen“, sagt der 22-Jährige und lacht: „Dann fühle ich mich fast wie eine Prinzessin.“ Was er am liebsten isst? „Steak natürlich!“ Das hat er sich nach seiner Leistung in Hartberg mit Sicherheit verdient.