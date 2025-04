Legende Matthäus zerlegt Baumgartner und Co.

„Die haben in der Champions League nichts zu suchen. Diese Gier, diese Aggressivität fehlt. Heute wurde von Anfang an gesagt, wir konzentrieren uns auf die Defensive. Das ist nicht ihr Spiel, nicht ihre DNA“, sagte der Sky-Experte nach dem Debakel der Leipziger, bei denen die ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald in der Anfangself standen.