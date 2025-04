„Auch Julias Rückhand ist eine Waffe geworden“

Es ist ein steiler Aufstieg, den Julia Grabher in den letzten Wochen hinlegt. Begonnen hatte die Vorarlbergerin das Jahr als Nummer 413 der Welt, noch am 31. März stand sie auf Rang 336. Gewinnt sie heute in Chiasso den Titel, ist sie zurück in den Top 200 und der Plan, bei den kleinen Turnieren Matchpraxis und Punkte zu sammeln, voll aufgegangen.