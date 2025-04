Eine Peinlichkeit

Fünf Runden bis zum Titel, ein Sonntag der Vorentscheidung. Die Wiener Austria meldet sich rechtzeitig zum Ligafinish zurück, könnte heute mit Sturm gleichziehen. Wolfsberg will Salzburg von Platz drei stupsen, Rapid und Linz duellieren sich um Platz fünf, damit zumindest die Chance auf das internationale Geschäft am Leben bleibt. Jede Menge Dramatik, spannende Geschichten, gut gefüllte Stadien - in der Meistergruppe wird Werbung für den Fußball betrieben.