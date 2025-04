Das will Bäuerin gegen Maul- und Klauenseuche tun

Erkrankt ein Tier an der Maul- und Klauenseuche, müssen alle Paarhufer am Hof gekeult werden – für Helga Krückl unverständlich. „Die Krankheit ist für Menschen harmlos, und nur für fünf Prozent der Tiere tödlich“, sagt die Psychologin, die seit 25 Jahren mit ihrem Mann einen Hochlandrinder-Zuchtbetrieb in Windhaag bei Perg betreibt.