Bessere Überlebenschancen für Frühgeborene

Innovatives Programm an der MedUni Wien

An der Neonatologie der MedUni Wien startete – als erstes Zentrum in Europa – im Juni 2024 das sogenannte SENSE-Programm, das Eltern dazu befähigt, ihrem Frühchen auf einer neonatologischen Intensivstation positive, entwicklungsfördernde Erfahrungen bereitzustellen und so dessen Entwicklung von Tag 1 an optimal zu unterstützen. Dafür bieten sie gezielt bestimmte Reize (etwa taktile und auditive) an.