Schon 7000 Schritte senken Sterberisiko deutlich

Risiko für vorzeitigen Tod sank fast um die Hälfte

Die sogenannte Metastudie ergab, dass bereits 7000 Schritte am Tag das Risiko für einen vorzeitigen Tod fast um die Hälfte senken im Vergleich zu Menschen, die nur 2000 Schritte am Tag zurücklegen. Die Studie bezog sich auf alle Todesursachen, also nicht nur auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen.