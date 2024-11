Industrieländer verzeichnen Rekordzuwanderung

Rückgang bei Asylanträgen in Österreich

Auch in Österreich kamen die meisten Asylwerber aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Im Gegensatz zu Deutschland gab es in Österreich laut dem Bericht im vergangenen Jahr jedoch einen Rückgang bei der Zahl der Asylwerber. So wurden 2023 55.630 Asylanträge gestellt, während es 2022 noch 109.800 waren, was einem Rückgang von 49 Prozent entspricht.