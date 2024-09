Immer mehr Länder verschärfen ihren Asyl-Kurs

Abschieben statt Bleiberecht

In den meisten Ländern sind Verschärfungen in Folge von Wahlerfolgen der Rechtsaußen-Parteien passiert. So auch in den Niederlanden, wo Geert Wilders seine Stimmen fast verdoppelte und mit über 23 Prozent Erster wurde. Dort wurden die Grenzkontrollen verstärkt, abgelehnte Asylwerber werden schneller und kompromissloser abgeschoben.