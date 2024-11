Mord „zum Teil aus Rache, zum Teil aus Eifersucht“

Was sich in den vergangenen Tagen in Slowenien und Kärnten abgespielt hat, hört sich an, wie ein abscheulicher Krimi – ist aber tragische Realität: Nachdem ein Iraner, der in Klagenfurt lebt, seine Ex-Frau und die Mutter seiner Kinder kaltblütig erstochen hat, wartet er in Kärnten in U-Haft auf die Übergabe an die Republik Slowenien.