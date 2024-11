Frau in Slowenien getötet: U-Haft für Ex-Partner

Der Mann ist am Samstag wegen eines Europäischen Haftbefehls in seiner Wohnung in Klagenfurt verhaftet worden, weil er im Verdacht steht, die in Klagenfurt lebende Iranerin am Donnerstag mit Messerstichen getötet zu haben. Der Mann hat bis zum gerichtlichen Beweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten. Mit der Iranerin hatte er laut Staatsanwaltschaft drei Kinder im Alter von fünf, sieben und 14 Jahren. Sie wurden vom Jugendamt in Kärnten fremduntergebracht.