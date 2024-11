China-Rover findet Hinweise für uralten Mars-Ozean

Von „Zhurong“, der im Jahr 2021 im nördlichen Tiefland des Mars gelandet war, gewonnenen geologische Daten würden auf eine antike Küstenlinie hindeuten, berichten Forscher der Polytechnischen Universität Hongkong und der China Academy of Space Technology. Der Rover untersuchte Gestein in der Utopia Planitia, einer der größten Tiefebenen in der nördlichen Hemisphäre des Planeten.