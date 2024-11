Insgesamt war das ein Nicht genügend“, meinte der enttäuschte Dornbirn-Trainer Eric Orie nach der blassen 0:2-Heimniederlage gegen Wals-Grünau, „wir haben uns viel vorgenommen, aber nur sehr wenig umgesetzt. Da gibt es nichts schönzureden.“ Die Rothosen gerieten schon früh in Rückstand (6.). Obwohl das 0:2 erst in der Nachspielzeit fiel, waren sie aber dennoch nie nah dran an einem Punkt. „Wir hatten nicht viele Chancen“, ärgerte sich der Coach.