Düstere Runde für die Ländle-Teams in der Westliga

Das reifere Team

Einzig der FC Dornbirn hielt in der zwölften Runde die Ländle-Fahnen hoch, mit einem souveränen 3:1 in Kitzbühel. „Das war wichtig, gegen solche Gegner haben wir schon öfters ausgelassen“, sagte der erleichterte Rothosen-Coach Eric Orie über den sechsten Dreier der Saison, „aber es war schon verdient so. Wir haben zwar ein paar Minuten gebraucht, hatten das Spiel dann aber gut unter Kontrolle. Wir waren die reifere, aber auch die bessere Mannschaft.“