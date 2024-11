Drei Ministerien zeigen Kindern die „rote Karte“

Österreich solle von einem Sportland zu einer Sportnation werden, so Hans Niessl am Freitag in Wien bei einem PR-Termin im Rahmen seiner Wiederwahl als Sport-Austria-Präsident. Diese Vision bedeutet auch: Investitionen in Infrastruktur, in den nächsten Jahren sollen in unserem Land mehr Großveranstaltungen ausgetragen werden! Mehr Menschen mit Sport in Berührungen kommen und diesen aktiv betreiben. Und das möglichst bereits im Kindesalter . . .