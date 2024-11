Klimabonus abschaffen? Das wären die Verlierer

Wiener bekommen am wenigsten

Hinter dem Burgenland und Kärnten folgen Oberösterreich (232 Euro), Niederösterreich und die Steiermark (jeweils 231 Euro). Am wenigsten pro Kopf bekommen die Menschen in Vorarlberg (195 Euro) und Wien (150 Euro). Dort ist dem Ministerium nach die Verkehrsanbindung am besten. Ein Großteil der Wiener Bezirke erhält heuer den Mindestbetrag von 145 Euro.



So hoch ist der Anspruch pro Kopf im Bundesländer-Vergleich.