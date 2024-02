633.000 Menschen erhalten noch Klimabonus für 2023

Bei der Mehrheit wird das Geld direkt auf das Konto erwiesen, weitere Personen erhalten den Klimabonus ab 4. März per Post als Gutschein. Dieser kann in Tausenden Geschäften in Österreich eingelöst oder auch in Bargeld umgetauscht werden. Ein Antrag muss, wie auch bisher, nicht gestellt werden, teilte das Klimaschutzministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Der feste Betrag beläuft sich auf 110 Euro. Je nachdem, wie gut die Wohnregion mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgestattet ist, kommen noch zwischen 40 und 110 Euro Regionalausgleich hinzu. Insgesamt gibt es vier Kategorien. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bekommen den halben Betrag.