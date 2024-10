Dort, wo die jungen Generationen das Sagen haben

Modernere Volksschule

Die erste „digitale Volksschule Österreichs“ verspricht ein renommierter Netzanbieter. „Die Vorarbeiten für ein Gesamtpaket an moderner Technik und Forschung sind abgeschlossen. In Kürze werden alle Klassenräume mit High-Speed-Internet und WLAN ausgestattet“, kündigt Hoffmann an. Verstärkter Englisch-Unterricht von Kindesbeinen an, kostenlose Schwimmkurse und eine „Bläserklasse“ in Kooperation mit der Musikschule Mattersburg bereits ab der 1. Schulstufe sind nur drei weitere Beispiele der weitreichenden Pläne.