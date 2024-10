Wieder Pudertanz: Nackt im Bad Ischler Kaiserpark

In Bad Ischl gab es am letzten Tag der Ai-Weiwei-Ausstellung ein Wiedersehen mit Pudertanz-Choreographin Doris Uhlich: Sie tanzte nackt im Kaiserpark. Das Publikum nutzte es für Handyfotos – die Kulturhauptstadt biegt nun in die Zielgerade ein, am 30. November ist Schluss.