Von Pfeffersprays für Sanitäter „halte ich nichts“

Der langjährige grüne Klubobmann im Landtag, Gottfried Hirz, ist seit Samstag neuer Präsident des Roten Kreuzes OÖ. Er folgte dem am 27. August verstorbenen Walter Aichinger (71) nach. Hirz’ Funktionsperiode dauert vorerst bis 2027. Am Mittwoch bezog der 66-Jährige – coronabedingt um drei Tage verspätet – sein Chefbüro im 4. Stock der Landeszentrale in der Linzer Körnerstraße.