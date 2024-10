Tanz Linz: Bewegung und Freiheit in Raum und Zeit

Angesichts der vielen Krisen und Kriege erscheint es fast ungewöhnlich, den „Samen der Liebe“ zu säen. Aber die britische Pop-Band Tears for Fears tut es in ihrem Song „Sowing the Seeds of Love“, der in der neuen Produktion „Lovetrain 2.0“ der Linzer Tanzcompany eine große Rolle spielen wird.