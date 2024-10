„Wenn man gebraucht wird, muss man da sein!“

„Krone“: Das Brucknerhaus Flaggschiff der LIVA, wird von Skandalen gebeutelt. Nun nehmen Sie die Prokura an, warum das?

Gernot Kremser: Ich bin seit 17 Jahren in der LIVA und seit 13 Jahren im Linzer Posthof – die LIVA liegt mir am Herzen. Es gibt viele Mitarbeiter, die ihren Job mit großer Leidenschaft machen. Und man muss auch da sein, wenn man gebraucht wird.