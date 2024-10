 Kult-Musical  „Cats“ kommt im Original nach Linz

Achtung, die Katzen bitten endlich wieder zum Ball! Das weltberühmte Kult-Musical „Cats“ kehrt in der einzigartigen Originalversion auf die Bühne zurück – und macht auch Halt in Linz. Die „Krone“ präsentiert die einzige Aufführungsserie in Österreich, die im Sommer 2025 im Musiktheater zu sehen ist.