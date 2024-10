Drogeriemarktkette schafft in Kronstorf 300 Jobs

382 Filialen hat die Drogeriemarktkette dm aktuell in Österreich, die im Schnitt täglich von mehr als 220.000 Menschen aufgesucht werden, um einzukaufen. „Der weiterhin stark steigende Zuspruch unserer Kunden bringt unser bestehendes Verteilzentrum in Enns und die Logistik in unserer Gruppe in Österreich an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeiten“, sagt Geschäftsführer Stefan Heiglauer.