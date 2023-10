dm verzichtet auf Bezeichnung „klimaneutral“

Am Montag kündigte die auch in Österreich tätige Kette an, dass sie nicht gegen das Urteil des Landgerichts Karlsruhe in Berufung gehen werde. Im Prozess ging es um Produkte wie Flüssigseife oder Sonnenmilch, die natürlich nicht vollkommen ohne CO₂-Ausstoß produziert werden, doch deren ökologischer Fußabdruck durch Kompensationen (z.B. Finanzierung von Aufforstungsprojekten usw.) ausgeglichen werden soll.