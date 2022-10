Am Google-Gelände wachsen derzeit noch die Rüben

14 Jahre nach dem Grundstückskauf kündigte Google nun an, ein Rechenzentrum in Kronstorf-Hargelsberg in Oberösterreich zu errichten. Wann’s losgeht, ist offen. Derzeit ist das Gelände Ackerfläche. Doch der Tech-Riese aus den USA ist schon mehr in der Region verwurzelt, als man glauben mag.