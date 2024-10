Voest verkauft nun eine deutsche Konzerntochter

Nach Jahren der Umstrukturierung stehen bei der deutschen Konzerntochter nun wohl weitere Personaleinschnitte an. „Entsprechend der aktuellen Situation bei Buderus Edelstahl werden wir bei einer möglicherweise notwendigen Reduktion des Personalstandes für die betroffenen Mitarbeitenden einen entsprechenden Sozialplan mit der Belegschaftsvertretung ausverhandeln“, kündigte Mutares-CIO Johannes Laumann via Aussendung an. Die Fertigungsprozesse sollen „optimiert“ und die Kostenstruktur weiter „verschlankt“ werden.