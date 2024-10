Wer jetzt mit Pierer KTM aus der Krise führen soll

Mit Niki Lauda hat er flyniki gegründet

Doch wer ist der Mann überhaupt, der‘s jetzt mit Pierer richten soll? Neumeister war bis Juni 2023 beim Cateringunternehmen DO & CO tätig – in verschiedenen führenden Funktionen. Mit Niki Lauda hatte Neumeister außerdem flyniki gegründet und war als Geschäftsführer für den Aufbau des Luftfahrtgeschäfts, bis zum Verkauf an Air Berlin, verantwortlich. Neumeister ist nach wie Vorstand der Privatstiftung Lauda. Bei DO & CO hatte er gezeigt, dass er abliefern kann, wenn zugleich ein starker Eigentümer im Vorstand tätig ist. Diese Stärke braucht‘s auch bei der Pierer Mobility.