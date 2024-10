Voestalpine macht weniger Gewinn als gedacht

Der Verkauf von Buderus Edelstahl in Deutschland biegt auf die Zielgeraden; parallel dazu läuft die Neuaufstellung des Automotive-Components-Bereichs, bei dem man wohl nicht ohne Personalabbau durchkommen wird; dass sich dazu auch noch der Markt in Europa deutlich eingetrübt hat, macht die Situation nicht einfacher – für die Voestalpine kommt es derzeit abseits des Bilanzskandals, bei dem über Jahre Zahlen in einer Gesellschaft der Metal-Forming-Division geschönt worden und der für das Unternehmen als aufgearbeitet gilt, derzeit knüppeldick.