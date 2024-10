Krise bei KTM hält an: Vorstand wird geschrumpft

Lagerabbau geht langsamer voran

Die Doppelspitze will Pierer Mobility nun wieder auf Kurs bringen. Keine leichte Aufgabe, denn der Markt schwächelt. Die Nachfrage in den USA nach Motorrädern stottert, in Europa ist sie zwar relativ gleichbleibend, allerdings ziehen die Bikes aus dem Niedrigpreissegment. Die Folge: Der Lagerabbau bei KTM und Co. geht zwar voran, allerdings nicht so schnell wie ursprünglich gedacht.