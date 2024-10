Experten beklagen „Tsunami“ gefälschter Fotos

Noch zu unterscheiden

Noch sind Marina Amaral und Jo Hedwig Teeuwissen überzeugt, dass sie dank ihres Fachwissens und bestimmter Fehler in der Lage sind, das Echte vom Gefälschten zu unterscheiden. KI-generierte Fotos weisen ihren Erkenntnissen zufolge oft noch verräterische Fehler auf: zu viele Finger an einer Hand, nicht vorhandene Details – wie das Fehlen eines Propellers am Flugzeug der Gebrüder Wright – oder andersherum: einen zu perfekten Bildaufbau.