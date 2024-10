Surf-Opening mit Action pur auf dem Neusiedler See

Viele neue Facetten

Nachdem sich Georg Kloibhofer entschieden hat, den Event mit seiner KPG Events GmbH nicht mehr umzusetzen, sieht Tunkel „den innovativen Konzepten und Ansätzen rund um die ehemaligen KPG-Events-Partner, Daniel Hupfer und Mike Piechura, mit Freude“ entgegen. Neben Wingfoilen, Windsurfen und Segeln in Neusiedl – im Idealfall in Kooperation mit dem Österreichischen Segelverband – will das facettenreiche Sportfest mit vielen anderen Themen punkten.