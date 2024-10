Strache über „Depressionen“ und „gebrochenes Herz“

Comeback schon bei Wien-Wahl 2025?

Doch Heinz-Christian Strache hat die Politik offenbar doch nicht aufgegeben: „Jetzt sind wir in einer Situation, wo ich große Lust habe“, verkündet er. Er sieht sich bereit für ein Comeback auf der politischen Bühne, vor allem bei den Gemeinderatswahlen in Wien im Herbst 2025. „Es braucht quasi ein Comeback, à la Arnold Schwarzenegger – I’ll be back“, erklärt er entschlossen und kündigt an, dass er bei den nächsten Wahlen wieder antreten werde.