Hinter der Tapetentür | Roter Abgang

Roter Abgang. In der Verliererpartei SPÖ wurden unterdessen einige Weichen gestellt. Andreas Babler wird Klubobmann im Parlament, Doris Bures wurde als Dritte Nationalratspräsidentin nominiert. Unterdessen kommt in Salzburg der rote Landesparteiobmann abhanden. David Egger-Kranzinger, vor der Abstimmung zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler um die Führung der Bundespartei vehementer Unterstützer des burgenländischen Landeshauptmanns und großer Verlierer bei der Landtagswahl, schmeißt die Führung der Salzburger Sozialdemokraten hin. Mit einem interessanten Statement: „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.“ Was wäre an der Situation der SPÖ – egal ob im Bund oder Bundesland – denn schön?