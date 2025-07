Ex-Minister schickt Wutbrief an Vizekanzler Babler

Am 13. Juli 2000 wurde in Großwarasdorf/Veliki Borištof die erste zweisprachige Ortstafel im Burgenland aufgestellt. Bis dahin war es ein langer Weg, obwohl das Recht auf zweisprachige topografische Bezeichnungen bereits im Österreichischen Staatsvertrag 1955 (Artikel 7) verankert wurde. Darin festgehalten ist u.a. auch das Recht auf Elementarunterricht in kroatischer Sprache sowie das Recht auf Verwendung des Kroatischen als Amtssprache.