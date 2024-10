Zahl der Asylbewerber in der EU im Juli gesunken

Meiste Erstanträge in Griechenland und Irland

Gemessen an der Bevölkerungsgröße nahmen im Juli heuer Griechenland und Irland die meisten Erstanträge entgegen. Einen Zuwachs gab es EU-weit bei den Folgeanträgen – also bei Anträgen von Personen, die bereits vorher in einem EU-Land eine Asylprozedur durchlaufen haben. Im Juli gab es mit 7145 Anträgen ein Plus von 26,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.