Mikl-Leitner: „Zu viele Drückeberger in Politik!“

„Jeder Mensch mit etwas Lebenserfahrung weiß, wie wichtig es ist, in den entscheidenden Fragen vorausschauend, zukunftssicher zu planen. Und das gilt natürlich insbesondere für eine so wesentliche gemeinschaftliche Aufgabe wie die Gesundheitsversorgung unserer Landsleute“, so Mikl-Leitner.