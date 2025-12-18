Genug gewarnt! Glasner zieht die Konsequenzen

Mit einem Sieg heute gegen KuPs kann sich Crystal Palace direkt für das Achtelfinale der Conference League qualifizieren – einen Weihnachtsfrieden wird es im Süden Londons dennoch nicht geben! Auch, weil auf die Truppe von Oliver Glasner bis zum 7. Jänner dann weitere sieben (!) Spiele warten. Davor hatte der Österreicher stets gewarnt, schon im Sommer Druck bei Klubboss Steve Parish gemacht. Glasner forderte mehr Investitionen, für die Vierfach-Belastung einen tieferen Kader. Vergebens.