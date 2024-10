Spitalsschließungen sind „Anschlag auf Gesundheit“

Mit aller politischer Kraft möchte Sven Hergovich die von der „Krone“ aufgedeckten Geheimpläne der schwarz-blauen Landesregierung verhindern. Dabei spart der SPÖ-Obmann nicht mit dem Wort „Nein“: „Wir sagen klar nein zu einer Schließung von fünf Spitälern und dem de facto Ende der Gesundheitsversorgung an fünf weiteren Standorten“, so Hergovich am Donnerstag in St. Pölten. Zudem lehnt er die Schließung von Geburtenstationen in Klosterneuburg, Hollabrunn und Melk ab. In Waidhofen an der Ybbs wurde die Gynäkologie bekanntlich schon eingespart.