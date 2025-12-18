T-Shirt sorgt für Krach bei Manchester United

Kaum Chancen unter Amorim

Dass sich Mainoo unter Ruben Amorim in naher Zukunft über eine tragende Rolle freuen darf, ist eher unwahrscheinlich, wie der Trainer unlängst selbst erklärte: „Das Problem ist, dass wir mit zwei Mittelfeldspielern spielen und ihr Kobbie anders seht als ich. Wenn wir mit drei Mittelfeldspielern spielen würden, bekäme Kobbie vielleicht mehr Spielzeit.“ Tun die „Red Devils“ jedoch nicht – für mehr Spielminuten wird sich das United-Eigengewächs wohl oder übel einen neuen Verein suchen müssen ...