T-Shirt sorgt für Krach bei Manchester United

Premier League
18.12.2025 07:05
Kobbie Mainoo (l.) und Bruno Fernandes
Kobbie Mainoo (l.) und Bruno Fernandes(Bild: AFP/PETER POWELL)

Mit einem T-Shirt hat Jordan Mainoo-Hames, der Halbbruder von Kobbie Mainoo, für erneuten Wirbel im Hause Manchester United gesorgt. Beim 4:4 gegen Bournemouth ließ sich der Reality-TV-Star mit einem „Free Kobbie Mainoo“-T-Shirt fotografieren. 

Gerade einmal 302 Spielminuten sammelte Mainoo seit Saisonbeginn, auch gegen Bournemouth wurde der 20-Jährige erst nach einer Stunde eingewechselt. 

Lesen Sie auch:
Manchester United wollte Bruno Fernandes offenbar loswerden. 
„Tut mir sehr weh“
Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ManUnited
17.12.2025

Der Frust über mangelnde Einsatzminuten dürfte nun auch bei Mainoos Bruder die Alarmglocken läuten lassen. Sein Foto mit der klaren Kritik an Manchester United teilte Jordan Mainoo-Hames wenig später auf Instagram. In den britischen Medien machte die Aktion schnell die Runde. Wirbel, den die kriselnden „Red Devils“ aktuell nicht gebrauchen können ...

Kaum Chancen unter Amorim
Dass sich Mainoo unter Ruben Amorim in naher Zukunft über eine tragende Rolle freuen darf, ist eher unwahrscheinlich, wie der Trainer unlängst selbst erklärte: „Das Problem ist, dass wir mit zwei Mittelfeldspielern spielen und ihr Kobbie anders seht als ich. Wenn wir mit drei Mittelfeldspielern spielen würden, bekäme Kobbie vielleicht mehr Spielzeit.“ Tun die „Red Devils“ jedoch nicht – für mehr Spielminuten wird sich das United-Eigengewächs wohl oder übel einen neuen Verein suchen müssen ...

