Verurteilter Mörder wollte Anwalt vernichten

In seinem Mordprozess vor einigen Jahren wurde Branko B. (rechts) zu 18 Jahren Haft verurteilt; er gab daran seinem Verteidiger Manfred-Arbacher Stöger (links) die Schuld. Und bald schon begann der Täter, einen schrecklichen Racheplan gegen den Anwalt zu schmieden. (Bild: Krone KREATIV/Hans Klaustecht/APA-Picturedesk und Andi Schiel, Krone KREATIV)