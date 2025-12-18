Verurteilter Mörder wollte Anwalt vernichten

Im Landesgericht Krems fand kürzlich der Prozess gegen einen schwerkriminellen – längst inhaftierten – Serben, der die Existenz seines Ex-Verteidigers zerstören wollte, statt. Bei seinem fürchterlichen Komplott hatte der hoch manipulative Täter offenkundig zahlreiche Helfer.
Es war eine außergewöhnliche Verhandlung, die kürzlich im Landesgericht Krems stattgefunden hat. Auf der Anklagebank saß Branko B. (70), ein gebürtiger Serbe, der von Jugend an immer wieder straffällig geworden war und 2015 – aus seiner Gefängniszelle – Auftragskiller engagiert hatte, die zwei seiner Ex-Komplizen töten sollten.
Das Verbrechen konnte letztlich vereitelt werden. Aber freilich bekam der verhinderte Initiator einen Mordprozess. Der renommierte Wiener Anwalt Manfred Arbacher-Stöger übernahm seine Vertretung. Doch selbst die beste Verteidigung half bei der vorliegenden Beweislast nicht. Branko B. wurde – zusätzlich – zu 18 Jahren Haft verurteilt, unbedingt.
Das grauenhafte Komplott des Häftlings
Sogleich schob er die Verantwortung für seine „ungerechte Bestrafung“ dem Verteidiger zu. Und er begann abermals, hinter Gittern einen teuflischen Racheplan zu entwerfen: Arbacher-Stöger müsse büßen, seine Existenz vernichtet werden.
Der Täter überredete in der Folge Mitinsassen – Ex-Klienten des Juristen – absurde Anzeigen gegen den Anwalt zu erstatten. Etwa, dass er ständig Unmengen an Drogen in alle österreichischen Justizanstalten schmuggeln würde. Und, und, und...
Unglaublich, aber wahr: Ein Fahnder glaubte den Beschuldigern und veranlasste umfangreichste – teure – Erhebungen. Am Ende deckten jedoch Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich das Komplott des Serben auf. Fazit: Er wurde nun neuerlich verurteilt; zu 3,5 Jahren Haft. Wegen schweren Betrugs, Verleumdung, falscher Beweisaussage und der Fälschung von Beweismitteln.
Branko B. hat gegen den Schuldspruch Einspruch und Nichtigkeitsbeschwerde erhoben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.