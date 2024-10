Spitals-Geheimpapier rüttelt die Politik wach

Es war ein „Krone“-Bericht, der bis dato geheime Expertenpläne zu Spitalsschließungen in Teilen Niederösterreichs aufdeckte – und damit über die Grenzen des größten Bundeslands hinaus für Wirbel sorgte. Der steirische SPÖ-Mandatar Mario Lindner meinte etwa, dass der vorgeschlagene Kahlschlag auch die Versorgungslage in der Steiermark „massiv in Mitleidenschaft ziehen würde“. Viele Menschen in der Obersteiermark und insbesondere im Bezirk Liezen sind auf NÖ-Spitäler angewiesen. Selbiges gilt für die Bundeshauptstadt.