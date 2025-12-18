Vorteilswelt
Verein bestätigt Tod

Ex-Teamspieler (33) auf offener Straße erschossen

Fußball International
18.12.2025 07:37
Mario Pineida wurde nur 33 Jahre alt.
Mario Pineida wurde nur 33 Jahre alt.(Bild: AFP/JUAN CEVALLOS, Krone KREATIV)

Mario Pineida ist tot. Der ehemalige Teamspieler Ecuadors ist am Mittwoch auf offener Straße erschossen worden. Er wurde nur 33 Jahre alt ...

0 Kommentare

„Barcelona SC bedauert zutiefst, mitteilen zu müssen, dass wir offiziell über den Tod unseres Spielers Mario Pineida informiert wurden, ein Ereignis, das nach einem Angriff auf ihn geschah“, bestätigte Pineidas Verein den Tod des Außenverteidigers. 

1900 Morde in neun Monaten
Lokalen Medienberichten zufolge wurde Pineida in der Hafenstadt Guayaquil von zwei Motorradfahrern angegriffen worden, die das Feuer auf ihn sowie seine Mutter und eine weitere Frau eröffneten. Guayaquil gilt als Brennpunkt in der organisierten Kriminalität, allein zwischen Jänner und September wurden in der Stadt 1900 Morde registriert.

Pineida wurde in Guayaquil ermordet.
Pineida wurde in Guayaquil ermordet.(Bild: AFP/MARCOS PIN)

Pineida spielte zwischen 2015 und 2021 neunmal für Ecuadors Nationalteam, 2022 stand der Abwehrspieler außerdem beim Kultklub Fluminense unter Vertrag. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
