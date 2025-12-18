Vorteilswelt
„Heil Hitler“

Urlauber sang am Braunauer Stadtplatz NS-Parolen

Oberösterreich
18.12.2025 07:41
In Braunau kam es zu der Entgleisung.
In Braunau kam es zu der Entgleisung.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Ausgerechnet in der Geburtsstadt von Adolf Hitler verlor ein 31-jähriger Urlauber völlig die Fassung. Er soll in der Nacht auf Mittwoch mehrere NS-Parolen gegrölt und verbotene Handzeichen gemacht haben. Außerdem beschädigte der stark alkoholisierte Mann einen aufgestellten Christbaum am Stadtplatz.

Ein stark betrunkener 31-jähriger Urlauber aus der Schweiz tätigte am Dienstag gegen 23.15 Uhr am Stadtplatz Braunau am Inn mehrere verbotene Gesten. Dazu schrie er mehrmals NS-Parolen und antisemitische Äußerungen. Weiters beschädigte er eine Christbaumkugel des Christbaumes eines dortigen Kaffeehauses. Eine Polizeistreife, die von einer Anwohnerin alarmiert worden war, nahm den Schweizer fest.

Ehrenring der Waffen-SS
Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten einen Ehrenring der Waffen-SS, den der 31-Jährige zuvor auch getragen hatte, und stellten ihn sicher. Der 31-Jährige zeigte sich geständig und gab sinngemäß an, dass er stark alkoholisiert und durch einen am Vormittag gesehenen Film über die NS-Zeit traumatisiert gewesen sei.

An der Linzer Uni ermittelt nun der Staatschutz
„L’amour Toujours“
In der Linzer Uni ermittelt nun der Staatsschutz
17.12.2025

Anzeige auf freiem Fuß
Er könne sich jedoch – auch aufgrund seiner Alkoholisierung – nur mehr an mehrfache Parolen und die Sachbeschädigung erinnern. Den Ring würde er in Erinnerung an seinen Großvater, von dem er ihn geerbt hatte, tragen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

Oberösterreich

