Zigarette führte zur Explosion: Mann (33) verletzt

Ins Krankenhaus gebracht

Der 33-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Kopfes, der Hände sowie eines Oberschenkels. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus nach Graz gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.