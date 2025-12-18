Zigarette führte zur Explosion: Mann (33) verletzt

Zu einem Unfall mit Pyrotechnik ist es Mittwochabend in einer Gartenhütte im obersteirischen Wartberg im Mürztal gekommen. Ein 33-jähriger Mann verletzte sich dabei selbst.
Gegen 19.20 Uhr ereignete sich der Vorfall im Bereich einer Gartenhütte neben einem Wohngebäude. Nach ersten Erhebungen entzündete sich ein pyrotechnischer Gegenstand offenbar durch Unachtsamkeit, als der Mann mit einer Zigarette hantierte. In der Folge kam es zu einer Explosion.
Ins Krankenhaus gebracht
Der 33-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Kopfes, der Hände sowie eines Oberschenkels. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus nach Graz gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.
Gartenhütte beschädigt
Durch die Explosion wurde die Gartenhütte erheblich beschädigt. Die zuständige Behörde sowie die Gemeinde wurden über den Vorfall informiert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.