18. Dezember: Tipp-Kick, Vodka und Gehirnjogging

Heute kommen alle Fußball-Fans auf ihre Rechnung! An Tag 18 des „sportkrone.at“-Adventkalenders gibt es ein tolles Package zu gewinnen. Wir verlosen ein Tipp-Kick-Spiel, eine Fußballedition von „Stadt Land Vollpfosten“ und eine unterschriebene Flasche Arnautovic Premium Vodka! Wie Sie gewinnen können – ganz einfach: Folgen Sie uns auf Instagram, Liken Sie den Beitrag und Markieren Sie drei Personen, denen Sie diesen Gewinn ebenso gönnen. Wir wünschen viel Glück. Die Gewinner werden per Zufallsgenerator gezogen.