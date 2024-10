„Unser Spitalswesen gerät komplett ins Wanken!“

Bundesweiter Spitalsgipfel muss her

GÖD-Gesundheitsgewerkschafter Reinhard Waldhör nimmt nun aber alle Vertreter in Bund und Ländern in die Pflicht. Ein rot-weiß-roter Spitalsgipfel müsse sofort her: „Es ist gut und richtig, dass in Niederösterreich über die Zukunft geredet wird. Das wünsche ich mir aber fürs ganze Land. Ich höre die Probleme ja aus fast allen Regionen. Ein bundesweiter Spitalsgipfel ist sicher dringender denn je, damit muss sich dann auch eine künftige Regierung auseinandersetzen. Egal, in welcher Konstellation diese dann auch regieren wird.“