Spitalsschließungen: Wer (nicht) für zuständig ist

Es ist in Niederösterreich das Gesprächsthema Nummer 1: Die „Krone“ deckte geheime Schließungspläne für Krankenhäuser auf. Während die SPÖ eine Zerschlagung der Landesgesundheitsagentur fordert, tobt sich auch die Opposition in St. Pölten an Schwarz-Blau aus – doch wer ist eigentlich für die Misere zuständig?