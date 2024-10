Für Ukraine-Kredit muss EU Sanktionen ändern

Selenskyj: „Brauchen Hilfe so schnell wie möglich“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm an dem Gipfel ebenfalls teil und warb für seinen „Siegesplan“. Für sein Land sei es wichtig, die zugesagten 45 Milliarden Euro der G7-Staaten bzw. die 35 Milliarden Euro der EU „so schnell wie möglich zu bekommen“, um Lücken in der militärischen Versorgung schließen zu können, sagte Selenskyj. Außerdem forderte er dringend weitere Kapazitäten zur Luftabwehr und Langstreckenwaffen.