Toronto verliert mit Schlusssirene gegen Lakers

Mit einem 120:123 gegen die Los Angeles Lakers haben die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die dritte Niederlage in den vergangenen vier Partien kassiert. Jakob Pöltl wurde wegen seiner Rückenprobleme geschont, weil bereits am (heutigen) Freitag das nächste Spiel ansteht. Der Center aus Wien fehlte seinem Team zum siebenten Mal in der laufenden Saison. Die Lakers sorgten in der Schlusssekunde für die Entscheidung.